В Азербайджане студент выпил уксусную кислоту из-за ссоры с любимой девушкой
В Гяндже произошел случай отравления.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент был зафиксирован на улице Озан.
По информации, житель Сумгайыта Т.Магеррамов, 2004 года рождения, был госпитализирован с диагнозом отравление, его состояние оценивается как тяжелое.
Уточняется, что Т.Магеррамов является студентом Азербайджанского государственного аграрного университета. Он выпил уксусную кислоту из-за ссоры с любимой девушкой.
По факту проводится расследование.
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