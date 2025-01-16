В Азербайджане студент выпил уксусную кислоту из-за ссоры с любимой девушкой

В Гяндже произошел случай отравления.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент был зафиксирован на улице Озан.

По информации, житель Сумгайыта Т.Магеррамов, 2004 года рождения, был госпитализирован с диагнозом отравление, его состояние оценивается как тяжелое.

Уточняется, что Т.Магеррамов является студентом Азербайджанского государственного аграрного университета. Он выпил уксусную кислоту из-за ссоры с любимой девушкой.

По факту проводится расследование.