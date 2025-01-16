Уроки истории. Признание Кочаряна и армянские мечты о «новом» Эльчибее

В Армении все еще витает «дух» реваншизма, и подпитывают его одиозные политиканы, некогда занявшие армянскую арену политической власти на крови азербайджанского народа, и сегодня всеми силами пытающиеся вернуться туда, выкарабкавшись со свалки истории.

Основным путем для достижения этой цели они видят тот же путь, что десятилетиями раньше привел их – сепаратистских полевых командиров, к руководству Арменией.

Предательство

Эта кровавая дорога пролегала через оккупацию территорий Азербайджана, которую существенно ускорила слабость азербайджанского военно-политического руководства тех лет, бросившего Карабах на алтарь своих внутренних конфликтов и личных амбиций.

Армянские экс-президенты тех лет откровенно говорят об этом.

Так, Роберт Кочарян в одном из своих интервью, коснувшись результатов Второй Карабахской войны, сказал: «Азербайджан сейчас имеет дело с тем, с кем мы имели дело в 90-х. Пашинян — наш Эльчибей. Когда тогда они заменили Эльчибея, я был глубоко расстроен. Он был поистине даром Божьим для нас».

Former Armenian President Robert Kocharyan: “Azerbaijan is now dealing with someone like we dealt with in the 90s. Pashinyan is our Elchibey. When they replaced Elchibey back then, I was deeply upset. He was truly a gift from God to us.” pic.twitter.com/O07fj4m5QU — The Azeri Times (@AzeriTimes) January 12, 2025

Это признание человека, непосредственно участвовавшего в оккупации азербайджанских земель, этнических чистках, геноциде азербайджанцев, прекрасно иллюстрирует, насколько удобным для Армении оказался хаос, царящий в то время в Азербайджане. Внутриполитический кризис в стране буквально расчистил путь для армянской агрессии.

Пока политиканы в Баку были заняты грызней за власть, Азербайджан - несмотря на отвагу и героизм простых солдат и офицеров, сражавшихся до последнего – пядь за пядью терял родные земли.

Именно в результате вероломства тогдашнего руководства пала Шуша…

«Свадьба», которой не было

Здесь весьма уместно отметить еще одну «порцию воспоминаний» Роберта Кочаряна, которая прекрасно иллюстрирует хаос и апатию, царившую в Азербайджане в начале 90-х годов прошлого века.

8 мая 1992 года оккупационные армянские силы фактически вошли в пустой город. Несмотря на утверждения о мифической операции с претенциозным названием «свадьба в горах», Шуша – непреодолимая цитадель - была захвачена без боя, став жертвой… предательства.

Об этом, кстати, пишет и Кочарян в своей автобиографической книге «Жизнь и свобода», выдержки из которой раскрывают детали армянской «операции»: «<…> Тем не менее Шуша продолжала обороняться. Основные бои шли с северной и восточной сторон города, там, где была возможность к нему подняться. При наступлении по главному направлению, прямо на дороге, был подбит наш танк. Его экипаж, за исключением командира, не успел выбраться и погиб. Вечером мы узнали, что город взять не удалось.

<…> Поставленную задачу мы решили лишь частично: окрестные деревни захвачены, но наступление на Шушу отбито, обе стороны понесли потери. Нужно было сконцентрировать все силы, чтобы утром предпринять новую попытку штурма. Часть нашего отряда спустилась с перевала и присоединилась к остальным. Ночь пролетела незаметно: все были напряжены и взбудоражены, ждали боя. Утром, когда мы уже собирались начать наступление, наблюдение показало, что в городе нет никакого движения. Что это? Военная хитрость противника? Стали осторожно выдвигаться — никого! На подходе к Шуше — никого. Никто не защищает город? Отряд за отрядом постепенно шли дальше, дальше, дальше — так и вошли в Шушу, не сделав ни единого выстрела…

Никого. Город пуст.

Оказалось, что ночью последние защитники оставили его.

<…> Сейчас, вспоминая те события, я думаю, что защитники города <…> если бы они решительно настроились стоять до конца, если бы они твердо вгрызлись в Шушу, то взять ее оказалось бы очень сложно — ведь это действительно неприступная крепость. Нам пришлось бы окружать ее и начинать осаду».

Оскорбленная и покинутая

Так была предана Шуша - бьющееся сердце азербайджанского народа, его духовный символ, его честь, гордость и достоинство…

Наверное, многие помнят, как тогдашний министр обороны Рагим Газиев с трибуны на площади «Азадлыг» клятвенно обещал, что если Шуша будет сдана, то он пустит себе пулю в лоб. Впрочем, обещание свое он так и не сдержал.

Спустя десять дней, 18 мая, был оккупирован – тоже в результате коварного предательства – Лачин, что обеспечило географическую связь между Арменией и бывшей Нагорно-Карабахской Автономной Областью, став началом последующих потерь.

Это - только один из эпизодов Первой Карабахской войны, ярко иллюстрирующий подлость изменников Родины, занятых лишь борьбой за власть в Баку, и игнорировавших реалии на фронте.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев так характеризует события тех лет: «Тандем НФА-Мусават стремился к власти, старался захватить ее любой ценой, и cдача, продажа земель Армении фактически были возможностью для достижения этого грязного намерения. Они считали, что если азербайджанский народ испытает большие потрясения, то у них появятся дополнительные шансы. К сожалению, так и случилось».

Спасение

Истерзанную, ввергнутую в пекло гражданской войны страну спас общенациональный лидер Гейдар Алиев, титаническими усилиями устранив от нее угрозу расчленения, уничтожения и даже исчезновения с политической карты мира.

Великий лидер, в сердце которого жила огромная любовь к Родине, откликнулся на настоятельный призыв народа - вернувшись в Баку и встав у руля власти, он начал строить сильный и независимый Азербайджан, открыв ему путь к достижениям и победам, увенчавшимся триумфальным восстановлением территориальной целостности и государственного суверенитета нашей страны под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.

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«Без Шуши нет Карабаха, а без Карабаха нет Азербайджана», - так говорил общенациональный лидер, мечту и один из главных заветов которого исполнил его преемник, поставив сильный восклицательный знак в неопровержимом утверждении: «Карабах – это Азербайджан!».

Уроки истории

Победоносная Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева завоевала Великую Победу, положив конец многолетней тоске нашего народа по родному краю.

Начав материал с горькой истории оккупации Шуши, с которой начались наши последующие потери в Первой Карабахской войне, хотелось бы завершить его блестящей страницей ее освобождения, ставшего символом свободы всего Карабаха и Восточного Зангезура.

Проявив беспримерное мужество, героизм, высокий патриотический дух, наши доблестные воины совершили великий подвиг, ценою жизни и крови освободив Шушу от врага.

Феноменален сам ход Шушинской операции: пробираясь через непроходимые леса, поднимаясь по скользким отвесным скалам, наши бойцы сражались с врагом, можно сказать, голыми руками – с легким оружием ближнего боя против тяжелого вооружения – и одолели его.

И в этом тоже есть свой глубокий духовный смысл – неприступная Шуша, когда-то проданная и брошенная на растерзание врагу, не сломилась, не покорилась захватчикам и, дождавшись родных сыновей, раскрыла им свои объятия. Не все они смогли прильнуть к родной земле, отдав за ее освобождение самое ценное – жизнь. Светлая память о всех наших шехидах вечно будет жить в сердце азербайджанского народа…

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Уроки прошлого определяют будущее. Их игнорирование может быть чревато новыми тяжелыми и необратимыми последствиями.

Эта истина очевидна, так же, как и неоспоримая роль личности в истории.

Поэтому важно помнить, что армяне всегда будут ждать и надеяться на появление «второго» Эльчибея в Азербайджане.

Следовательно, Азербайджану всегда будет нужен свой Алиев.