Уроки истории. Признание Кочаряна и армянские мечты о «новом» Эльчибее

В Армении все еще витает «дух» реваншизма, и подпитывают его одиозные политиканы, некогда занявшие армянскую арену политической власти на крови азербайджанского народа, и сегодня всеми силами пытающиеся вернуться туда, выкарабкавшись со свалки истории.

Основным путем для достижения этой цели они видят тот же путь, что десятилетиями раньше привел их – сепаратистских полевых командиров, к руководству Арменией.

Предательство

Эта кровавая дорога пролегала через оккупацию территорий Азербайджана, которую существенно ускорила слабость азербайджанского военно-политического руководства тех лет, бросившего Карабах на алтарь своих внутренних конфликтов и личных амбиций.

Армянские экс-президенты тех лет откровенно говорят об этом.

Так, Роберт Кочарян в одном из своих интервью, коснувшись результатов Второй Карабахской войны, сказал: «Азербайджан сейчас имеет дело с тем, с кем мы имели дело в 90-х. Пашинян — наш Эльчибей. Когда тогда они заменили Эльчибея, я был глубоко расстроен. Он был поистине даром Божьим для нас».

Former Armenian President Robert Kocharyan: “Azerbaijan is now dealing with someone like we dealt with in the 90s. Pashinyan is our Elchibey. When they replaced Elchibey back then, I was deeply upset. He was truly a gift from God to us.” pic.twitter.com/O07fj4m5QU — The Azeri Times (@AzeriTimes) January 12, 2025