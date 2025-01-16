Стало известно о последних месяцах жизни Чимназ Султановой

15 января ушла из жизни известная азербайджанская актриса Чимназ Султанова, причиной смерти которой стал рак толстой кишки.

Как оказалось, в октябре Ч.Султанова пережила ухудшение состояния и перенесла операцию – по информации Oxu.az, после перенесенной операции ей сообщили о том, что через полтора месяца состояние должно улучшиться и через 21 день после операции она пошла на поправку и смогла встать на ноги.

Подчеркивается, что некоторое время назад ее состояние снова ухудшилось – у актрисы началось кровотечение из послеоперационной раны, из-за чего она была переведена в реанимацию.

Отметим, что Ч.Султанова ушла из жизни в день своего рождения, 15 января ей исполнилось 43 года - наиболее всего она была известна по роли Ларисы в сериале «Vicdan haqqı».