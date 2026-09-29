Председатель Avant Group Али Гусейнов рассказал об изменении подходов современных инвесторов на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме - ФОТО

26 сентября в Баку под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялся II Азербайджанский международный инвестиционный форум.

В этом году форум прошёл под темой «Восстановление доверия в фрагментированном мире: Южный Кавказ как опора глобальной взаимосвязанности и инвестиционной стабильности» и объединил представителей государственных и деловых кругов, инвесторов и экспертов из различных сфер.

В рамках форума состоялась панельная дискуссия на тему «Новые горизонты для инвестиций: недвижимость, туризм и городское развитие». Председатель Совета директоров Avant Group Али Гусейнов, выступивший в качестве спикера, поделился своим видением меняющихся ожиданий инвесторов и покупателей в сфере недвижимости, развития современных жилых и многофункциональных проектов, а также влияния международного партнёрства на коммерческую ценность и международное позиционирование проектов в сфере недвижимости.

В ходе выступления Али Гусейнов отметил, что сегодня люди стремятся приобрести не просто квартиру или определённое количество квадратных метров, а полноценную среду для жизни, определённый образ жизни и долгосрочную ценность. По его словам, трансформация Баку в последние годы в более международный, связанный и современный городской центр также способствует изменению ожиданий покупателей.

По словам Гусейнова, если в предыдущие годы покупатели в первую очередь интересовались площадью квартиры, этажом и видом из окна, то сегодня всё большее значение приобретают такие факторы, как близость к школам и другой социальной инфраструктуре, пешеходная доступность, качество общественных пространств, управление зданием и долгосрочные перспективы развития сообщества.

Он подчеркнул, что эти изменения напрямую влияют и на процесс проектирования и развития объектов. Современный подход к девелопменту предполагает, что с самого начала необходимо учитывать не только само здание, но и городскую среду, локацию и сообщество. Транспортная доступность, озеленение, торговая инфраструктура, социальные объекты, общественные пространства и долгосрочное управление становятся неотъемлемыми элементами планирования уже на ранних этапах реализации проекта.

В ходе дискуссии также были затронуты изменения в подходах инвесторов. Председатель отметил, что капитал становится всё более избирательным: инвесторы оценивают не только ожидаемую доходность, но и такие факторы, как корпоративное управление, способность команды реализовать проект, прозрачность, профессионализм девелоперской команды и долгосрочная вовлечённость компании в проект.

Говоря о стратегии развития Avant Group в данном контексте, Гусейнов отметил, что компания начала свою деятельность в качестве строительной компании в 2010 году и со временем перешла к модели полного цикла, объединяющей строительство, разработку продукта, коммерческую стратегию и долгосрочное управление.

«В конечном счёте рынок запоминает не только то, что вы продаёте. Он запоминает то, что вы создаёте», — подчеркнул председатель Avant Group.

Ещё одним важным направлением дискуссии стала роль международных архитекторов, операторов гостиничного и гостеприимственного бизнеса, а также стратегических партнёров в развитии проектов в сфере недвижимости.

По словам Али Гусейнова, международное партнёрство не должно ограничиваться лишь привлечением к проекту известного имени — оно должно создавать реальную дополнительную ценность. Международные архитекторы могут повышать архитектурный и дизайнерский уровень проекта, привнося мировой опыт и новые подходы. Операторы в сфере гостеприимства, в свою очередь, могут влиять на различные этапы проекта — от разработки концепции и определения стандартов обслуживания до формирования инфраструктуры и услуг, принципов управления и общего пользовательского опыта. Международные инвестиционные партнёры при этом могут предоставлять не только финансирование, но и институциональную экспертизу, стандарты управления, международные связи и возможности выхода на новые рынки.

В ходе выступления также было отмечено, что проведение в Азербайджане крупных международных мероприятий способствует повышению глобальной узнаваемости страны с точки зрения её потенциала в сфере городского развития и инвестиций. Было подчеркнуто, что такие мероприятия, как COP29 и WUF13 (World Urban Forum), способствовали тому, что Баку оказался в центре международного внимания в вопросах развития городов, устойчивого развития и урбанистики.

«Как локальный девелопер, мы играем роль связующего звена между этими двумя мирами. Международные партнёры привносят глобальные знания и стандарты. Мы, в свою очередь, предоставляем локальную экспертизу, возможности для реализации проектов, опыт в строительстве и глубокое понимание рынка. Когда эти две стороны эффективно объединяются, вы уже не просто реализуете проект в Баку. Вы создаёте в Баку проект, способный конкурировать на международной арене», — резюмировал Али Гусейнов.