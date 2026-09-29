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Во Франции началась забастовка госслужащих

Редакция 1news10:58 - Сегодня
Во Франции началась забастовка госслужащих

По всей Франции во вторник началась забастовка работников государственного сектора с требованием предусмотреть повышение заработной платы в следующем бюджете страны.

Об этом сообщает France24.

Широкая коалиция профсоюзов государственных служащих организует более 170 митингов по всей Франции, требуя повышения зарплат за несколько дней до принятия бюджета на 2027 год.

Профсоюзы рассчитывают привлечь как можно больше работников, чтобы повлиять на решения правительства по проекту бюджета, который планируется представить в четверг, а также «послать сигнал кандидатам в президенты» в начале избирательной кампании, которая способствует «критике государственных служащих».

К забастовке присоединятся пожарные. После лета, отмеченного историческими пожарами, они решили провести отдельный марш в Париже.

От 5 000 до 10 000 пожарных пройдут отдельным шествием по столице, после чего присоединятся к акции государственных служащих.

Ожидается, что в парижском марше примут участие от 20 000 до 40 000 человек, не считая пожарных.

В нескольких регионах страны также продолжается забастовка учителей.

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