Трамп: Канада откажется от пошлин и принесет извинения

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение трех–четырех недель Канада откажется от всех пошлин на американскую продукцию и принесет Вашингтону извинения.

«Я думаю, произойдет следующее: они придут к нам и скажут: “Мы отказываемся от всех пошлин”. Мы выиграем во всем. Они придут и скажут: “Сэр, мы приносим свои извинения”», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По словам американского президента, Оттава «очень несправедливо обходилась с США», однако теперь стремится заключить торговую сделку. Трамп подчеркнул, что Канада зависит от США в торговых и других вопросах.

«Мы закупаем ледоколы. У нас их много. Сейчас строятся 11. Они спрашивают, могут ли их применять», —