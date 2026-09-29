 В Лянкяране мужчина, обещавший высокие зарплаты и пенсии, присвоил более 150 тысяч манатов | 1news.az | Новости
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Общество

В Лянкяране мужчина, обещавший высокие зарплаты и пенсии, присвоил более 150 тысяч манатов

Фаига Мамедова11:03 - Сегодня
В Лянкяране мужчина, обещавший высокие зарплаты и пенсии, присвоил более 150 тысяч манатов

В Лянкяране сотрудники полиции задержали Г. Мамедова, подозревающегося в присвоении путем мошенничества денежных средств граждан на сумму свыше 150 тысяч манатов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ходе расследования было установлено, что Г. Мамедов представлялся потерпевшим лицом, имеющим связи в различных структурах, и давал ложные обещания устроить пенсию, обеспечить высокооплачиваемой работой и т.д. Таким образом он завладел денежными средствами граждан на общую сумму более 150 тысяч манатов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении Г. Мамедова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.

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