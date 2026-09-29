Niletto вступился за Джигана на фоне скандала с Оксаной Самойловой

Российский певец Niletto публично высказался о Джигане на фоне громкого семейного конфликта рэпера с Оксаной Самойловой.

Поводом для комментария стали многочисленные обсуждения ситуации в СМИ и социальных сетях, а также новые заявления О.Самойловой о жизни с мужем и обстоятельствах их развода.

Niletto подчеркнул на своей странице в социальной сети Facebook, что его мнение о Джигане основано не на публикациях в СМИ, а на личном опыте общения с артистом. По словам певца, за последние два года они неоднократно пересекались в работе и вне ее. При этом Niletto отметил, что за время знакомства ни разу не видел Джигана употребляющим алкоголь или запрещенные вещества. Он также рассказал о его общении с детьми и семейной жизни, которую наблюдал лично.

«Вокруг так много мнений касаемо истории Дениса (настоящее имя Джигана – прим.ред.) и его семьи. Меня ваше мнение не волнует, так как у меня есть своё и сформировано оно тем объемом личного знакомства, которое довелось получить мне. И скажу лишь следующее. 4 сентября 2024 года Джига впервые написал мне лично. С того момента за эти 2 года я знал и видел медийного спортивного семьянина, который до 4 утра может писать в рабочий чат, а в 9 утра уже снова писать по промо трека и писать мне в лс про тренировку с вопросом (вечером ноги делаем или плечи?)» - отмечает Niletto.

По словам Niletto, сколько бы они не встречались, он «ни разу не видел, чтобы человек пил алкоголь или юзал запрещенку»: «Я постоянно получал кружки (короткие мгновенные видеосообщения в круглом формате – прим.ред.) от Дена с Давидиком, когда они куда-то вместе ехали, или же кружки как Денис проводит время с семьей. Частенько звал меня на какой-нибудь праздник или просто так в гости. Я знал и знаю эти 2 года Дениса так и только так. Вы в праве слушать СМИ и обозревателей ярких тем. Мне нравится тот Джига, которого я знаю как человек. И это не мнение, а данность от первого лица».

Свое сообщение о Джигане Niletto завершил следующими словами: «Всем добра. Берегите себя. Берегите свои семьи!».

Отметим, что за два года артисты также успели записать несколько совместных треков - «Худи», «Дорого» и «Не умею грустить». Напомним, что часть съемок клипа «Дорого» проходила на побережье Каспийского моря в Баку.

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