Берлин выдвинул Брюсселю ультиматум по бюджету ЕС — Financial Times

Шесть стран Евросоюза во главе с Германией пригрозили Брюсселю, что отвергнут проект нового семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы, если расходы не будут сокращены на «сотни миллиардов» евро.

Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на письмо, которое также подписали лидеры Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии.

Бюджет ЕС, объем которого, согласно предложению Еврокомиссии, может достичь почти €2 трлн, «нуждается в фундаментальном реформировании», говорится в обращении. «Если бюджетные расходы не будут сокращены на сотни миллиардов, соглашения по ним в этом году не будет», — заявил дипломат одной из стран, подписавших письмо. Для утверждения бюджета требуется единогласное одобрение всех 27 государств-членов.

По мнению лидеров шести стран, ресурсы следует перенаправить на нужды обороны и поддержку инновационных компаний, чтобы адекватно реагировать на растущие экономические вызовы и угрозы безопасности, одновременно сокращая финансирование сельского хозяйства и менее развитых регионов, на которые традиционно приходится около двух третей расходов по финансовому плану сообщества.

Подобный ультиматум отражает разногласия по поводу новых приоритетов бюджетных трат ЕС, касающихся, в частности, расходов на оборону и поддержку испытывающих трудности отраслей промышленности в условиях конкуренции с Китаем и США, говорится в публикации. На долю шестерки приходится около 40% всех бюджетных поступлений сообщества, которые формируются преимущественно за счет взносов стран-членов.

Источник: ТАСС