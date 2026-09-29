В Агсу задержан виновник крупного пожара

В Агсу задержан человек, по неосторожности устроивший пожар.

Как сообщает 1news.az, 28 сентября на территории фермы, расположенной в селе Калва Агсуинского района, вспыхнул пожар, который перекинулся на близлежащую лесную полосу. В результате на площади 30 гектаров сгорели деревья и кустарники.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был выявлен и задержан 1 человек, устроивший пожар по неосторожности.

По факту ведется расследование.