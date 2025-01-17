Услуга «доктор на дому» в Азербайджане: как минимизировать риски и защитить себя?

Нелегальная медицинская практика на дому представляет собой серьезную угрозу для здоровья и безопасности пациентов.

Предоставление медицинских услуг без соответствующей лицензии и квалификации может привести к неправильному диагнозу, неэффективному лечению и даже угрожающим жизни последствиям. В большинстве стран такие практики строго запрещены, и лица, занимающиеся нелегальной медицинской деятельностью, могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.

Напомним, что ранее в Шеки был случай с «врачом», чьи действия привели к смерти пациентки после инъекции, сделанной в нелегальном медицинском пункте, организованном у него дома.

В связи с этим 1news.az обратился в Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения с запросом о мерах, принимаемых для контроля нелегальной практики лиц, оказывающих медицинские услуги на дому и без лицензии.

В ответ на запрос 1news.az Центром была предоставлена информация о том, что такого рода учреждения активно контролируются через плановые и внеплановые проверки. Эти проверки проводятся как в рамках регулярных инспекций, так и на основе жалоб и заявлений граждан, а также информации, поступающей из СМИ. Совместно с другими организациями Центр выявляет нарушения, предотвращает нелегальную практику и принимает необходимые меры.

Согласно информации Центра, только в 2024 году на основании жалоб граждан и обращений местных органов власти, а также информации из СМИ было проведено 163 плановых проверки в 44 регионах страны. В ходе этих проверок были выявлены различные нарушения законодательства, составлено 55 протоколов, которые переданы для дальнейших действий. Кроме того, в 29 регионах страны была проведена 151 внеплановая проверка, по результатам которой было составлено 67 протоколов, также переданных для дальнейшего разбирательства.

Исходя из вышесказанного, интересно стало также, какого рода наказания предусмотрены для тех, кто нарушает законы, и облагаются ли они штрафами?

«Предоставление любых медицинских услуг в домашних условиях строго запрещено. В случае выявления таких фактов составляется протокол с назначением штрафа в соответствии со статьей 210.1 Кодекса об административных правонарушениях, который затем передается для дальнейшего разбирательства. Что касается деятельности врачей без сертификатов, то согласно статье 215.4 Кодекса об административных правонарушениях, за оказание медицинских услуг без сертификата предусмотрен штраф в размере 500 манатов, и протокол направляется для дальнейших действий. Важно помнить, что лицензия имеется у клиник, а врачи работают на основе сертификатов. Если у клиники отсутствует лицензия, то физическим лицам грозит штраф от 5 тысяч манатов, а юридическим лицам (ООО) - от 20 до 30 тысяч манатов», - говорится в заявлении Центра.

Любопытно также, предпринимаются ли шаги по информированию населения по данному вопросу и что следует делать гражданам, которые столкнулись с псевдоврачами?

Согласно сообщению Центра аналитической экспертизы Минздрава, население активно информируется о рисках нелегальной медицинской практики. Через социальные сети и интервью в СМИ регулярно делаются призывы обращаться за медицинской помощью только в лицензированные клиники и к врачам с действующими сертификатами. Также каждый пациент имеет право потребовать сертификат у врача, к которому он обращается. Если врач не предоставляет сертификат, гражданин может обратиться в Центр через систему «одного окна», на «горячую линию» (012 596 07 12), электронную почту [email protected] или раздел «Обращения» на сайте pharma.az. В этом случае будет проведено расследование, и, если необходимо, принято решение о проведении внеплановой проверки.

Читайте по теме:

Родственники скончавшейся Назрин Мансуровой обвиняют врача в халатности

В частной клинике в Баку скончалась женщина, не успев получить помощь