Президент Ильхам Алиев: Грузия и Азербайджан успешно играют роль моста между Европой и Азией

Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один коснулся вопросов коммуникаций и проекта Средний коридор.

Подчеркнув, что наши страны и здесь взаимодействуют как близкие партнеры, глава государства сказал: «Уверен, что скоординированная деятельность наших соответствующих структур позволит успешно завершить и этот проект. Здесь, конечно, нам необходимо быть в контакте со многими соседями, и эти контакты есть. Это проект также охватывает большую географию, и Грузия с Азербайджаном здесь вновь успешно играют роль моста между Европой и Азией».

Источник: АЗЕРТАДЖ