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Как рассчитывается компенсация за снос жилья в Баку?

Фаига Мамедова11:36 - Сегодня
Как рассчитывается компенсация за снос жилья в Баку?

Стоимость квартир и других объектов недвижимости продолжает расти, однако компенсации за снесенные дома остаются на прежнем уровне.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər Xəbər, это вызывает частые конфликты между строительными компаниями и жильцами. Застройщики обычно объясняют предложенные суммы рыночной стоимостью жилья в соответствующем районе. Специалисты подтверждают, что, несмотря на повышение цен на недвижимость в столице, компенсации за снос не изменяются.

Что же должно служить основой для расчета компенсации?

Эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев отметил, что оценочные компании определяют размер выплат, исходя из рыночной стоимости жилой площади в районе, где находится сносимое здание. Также учитывается стоимость дополнительных построек, если таковые имеются.

По словам Э.Фарзалиева, на сегодняшний день компенсация за снос жилья в Баку колеблется от 1500 до 3500 манатов за кв.м, что, по его мнению, соответствует рыночным ценам.

Подробнее в сюжете.

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