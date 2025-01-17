Азербайджан высоко оценивает вклад Грузии в борьбу с изменениями климата

Азербайджан высоко оценивает вклад Грузии в борьбу с глобальными изменениями климата.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на открытии 10-го юбилейного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном.

Он поблагодарил руководство правительства Грузии за активное участие в конференции COP29:

«Мы высоко оцениваем вклад Грузии в борьбу с изменениями климата на глобальном уровне. Сегодня мы проводим 10-е юбилейное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Уверен, что наши обсуждения, принятые решения, а также двусторонние документы способствуют дальнейшему развитию отношений между нашими странами».

А.Асадов подчеркнул, что в рамках визита Ираклия Кобахидзе также планируется осмотр выделенного участка земли для нового здания посольства Грузии.

«Этот участок был выделен по поручению Президента Азербайджана и решению Кабинета Министров.

Земельный участок расположен в центре Баку, в одном из самых красивых районов города».