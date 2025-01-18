В Турции состоится встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Узбекистана - Джейхун Байрамов

Через 10 дней в Турции состоится встреча глав МИД с целью реализации формата Азербайджан-Турция-Узбекистан.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Баку.

Министр отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией охватывают широкий спектр сфер.

"Предпринимаются различные шаги для дальнейшего расширения этих отношений. Между министерствами иностранных дел Азербайджана и Турции поддерживаются тесные контакты. Несмотря на интенсивные встречи, с каждым разом появляются новые темы для обсуждения.

В Азербайджане увеличивается количество действующих турецких компаний. Особое внимание следует уделить растущей активности турецких компаний на территориях, освобожденных от оккупации", - добавил Дж.Байрамов.