В Нахчыване скончалась беременная женщина

В Нахчыване скончалась 21-летняя беременная женщина.

Как сообщает Report, инцидент произошел сегодня.

Сообщается, что у Махаррамовой Гюльджан Ильхам гызы (2004 г.р) внезапно ухудшилось состояние, ей вызвали скорую помощь. Беременная женщина скончалась по дороге в больницу.

По предварительной версии, причиной смерти стало повышенное артериальное давление.

Отметим, что Г. Махаррамова являлась студенткой 2-го курса Нахчыванского государственного университета.