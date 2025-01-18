 Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media13:50 - Сегодня
Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретил своего турецкого коллегу Хакана Фидана.

Информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.

"Затем началась встреча министров один на один, после которой между Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом состоялась встреча в расширенном составе.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках Азербайджано-турецкого альянса в таких областях, как безопасность, экономика, торговля, транспортно-коммуникационные связи и гуманитарные вопросы. Также были затронуты вопросы региональной и международной безопасности, особенно ситуация на Ближнем Востоке. Особое внимание было уделено текущему состоянию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией после конфликта, мирной повестке и оставшимся проблемам в процессе мирных переговоров", – говорится в сообщении ведомства.

12:45

Началась встреча один на один министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Поделиться:
643

Актуально

Общество

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Общество

МВД Азербайджана распространило кадры с места ДТП со смертельным исходом в ...

Общество

Задержаны лица, совершавшие хулиганские действия в связи со смертельным ДТП в ...

Политика

Министр: Деятельность посольства Азербайджана в Сирии будет восстановлена в ...

Политика

Грузинская пресса широко осветила встречу Президента Азербайджана с премьер-министром Ираклием Кобахидзе - ФОТО

Министр: Деятельность посольства Азербайджана в Сирии будет восстановлена в кратчайшие сроки

Турция и Азербайджан хотят развивать сотрудничество в разных географических регионах - Хакан Фидан

Турция гордится высоким потенциалом, продемонстрированным Азербайджаном на COP29 - глава МИД

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

ЕС готов усилить поддержку нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Магдалена Гроно

Лавров призвал дождаться окончательных итогов расследования крушения самолета AZAL - ВИДЕО

МИД РФ назвал политзаказом фейковое письмо от Лаврова главе МИД Азербайджана

Айхан Гаджизаде ответил посольству США

Последние новости

СМИ: При падении подъемника на курорте в Испании пострадали 30 человек

Сегодня, 18:00

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Имишли, в котором погибли дети - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:40

МВД Азербайджана распространило кадры с места ДТП со смертельным исходом в Имишли - ВИДЕО

Сегодня, 17:25

Лидер армянского протестного движения с тайным визитом поехал в Иран

Сегодня, 17:20

Задержаны лица, совершавшие хулиганские действия в связи со смертельным ДТП в Имишли

Сегодня, 17:15

В Нахчыване скончалась беременная женщина

Сегодня, 17:00

Грузинская пресса широко осветила встречу Президента Азербайджана с премьер-министром Ираклием Кобахидзе - ФОТО

Сегодня, 16:50

Армянский архиепископ опроверг свою причастность к какой-либо политической силе

Сегодня, 16:40

ХАМАС 19 января освободит трех израильских заложниц

Сегодня, 16:30

Двое судей погибли при стрельбе у здания Верховного суда Ирана - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

Новые власти Сирии надеются на возвращение страны в ЛАГ

Сегодня, 16:05

Фидан: Турция готова к посредничеству по урегулированию на Украине

Сегодня, 15:55

Министр: Деятельность посольства Азербайджана в Сирии будет восстановлена в кратчайшие сроки

Сегодня, 15:40

Бербок ушла с совещания после отказа Шольца предоставить помощь Украине

Сегодня, 15:30

Турецкая армия ликвидировала 21 террориста на севере Сирии и Ирака

Сегодня, 15:25

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Сегодня, 15:15

Лица, подозреваемые в краже денег с банковской карты отца Хокумы Алиевой, установлены, ущерб возмещен - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:55

Еще 42 семьям вручены ключи от квартир в Джебраиле - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:40

Турция и Азербайджан хотят развивать сотрудничество в разных географических регионах - Хакан Фидан

Сегодня, 14:25

Турция гордится высоким потенциалом, продемонстрированным Азербайджаном на COP29 - глава МИД

Сегодня, 14:20
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23