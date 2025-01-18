Сердар Унсал: Трагедия «Кровавого января» - преступление без срока давности

Преступления, подобные кровавым событиям 20 января 1990 года в Азербайджане, не имеют срока давности.

Причастные к этой трагедии, оставившей глубокий след в сознании азербайджанского народа, должны понести заслуженное наказание.

Об этом АЗЕРТАДЖ сказал руководитель Дома Азербайджана в Ыгдыре, представитель Федерации турецко-азербайджанских обществ Сердар Унсал.

«В дни «Кровавого января» азербайджанский народ продемонстрировал героизм и стремление к свободе и независимости. Жители Азербайджана не хотели мириться с несправедливостью и предвзятостью руководства СССР. В попытке сломить волю народа в республику были введены войска. 20 января и в последующие дни в Баку, Нефтчале и Лянкяране были убиты 147 безоружных человек, еще 744 получили ранения, свыше 800 человек были арестованы», - напомнил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что благодаря заявлениям общенационального лидера Гейдара Алиева, прорвавшего информационную блокаду, весь мир узнал об этом страшном и беспощадном акте государственного террора, совершенном руководством СССР. «Великий лидер Гейдар Алиев, проживавший в то время в Москве, уже на следующее утро после трагедии, 21 января, вместе с членами семьи пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве и продемонстрировал солидарность со своим народом. Он решительно осудил действия, противоречившие праву, принципам демократии и гуманизма», - отметил Унсал.

По его словам, в Москве не осознавали, что путь к независимости Азербайджана уже проложен и неотвратим.

«Покровители сепаратизма в советском руководстве не смогли запугать азербайджанский народ, заставить молчать», - констатировал руководитель Дома Азербайджана в Ыгдыре, напомнив о словах Мамед Эмина Расулзаде «Однажды поднятое знамя никогда не падет!».

Январские события, продолжил он, перевернули страницу «советского прошлого», открыв путь к сильному и могучему Азербайджану - признанному лидеру Южного Кавказа.

«События «Кровавого января» - черное пятно в истории советской власти. Причастные должны понести наказание. Родным и близким шехидов должны быть принесены извинения и выплачена компенсация», - уверен представитель Федерации турецко-азербайджанских обществ.