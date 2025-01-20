В Баку пропала 22-летняя девушка

В Баку, в Хатаинском районе, уже месяц как пропала без вести 22-летняя девушка.

Как сообщает 1news.az, по информации родственников, предоставленной Lent.az, Гюласар Мустафаева, 2002 года рождения, ушла из дома утром, оставив свою семью и двухлетнюю дочь, и больше не вернулась.

По факту ее пропажи было подано заявление в полицию.

Отмечается, что двухлетней девочкой сейчас занимается отец. Ребенок уже несколько дней плачет, и все находятся в состоянии стресса. С учетом прошедших дней и тяжести ситуации сообщается, что тому, кто найдет девушку, будет выплачена денежная награда.

Тех, кто видел пропавшую девушку, просят сообщить по телефону 070 431 33 39 или в полицию.