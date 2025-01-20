МИД РФ раскрыл темы предстоящих переговоров Лаврова с Мирзояном

Положение дел на Южном Кавказе с прицелом на достижение сбалансированной нормализации между Арменией и Азербайджаном обсудят 21 января в Москве главы российского и армянского МИД Сергей Лавров и Арарат Мирзоян.

Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Отмечается, что министры проведут обстоятельный обмен мнениями по всему комплексу российско-армянских отношений, сотрудничеству в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений на евразийском пространстве, актуальным сюжетам мировой повестки дня.

«В фокусе внимания будет положение дел на Южном Кавказе с прицелом на достижение сбалансированной нормализации между Арменией и Азербайджаном.

Рассчитываем, что предстоящая встреча пройдет в конструктивном ключе, поможет продвинуть практические вопросы взаимодействия, поспособствует укреплению безопасности и стабильности в Закавказье», - говорится в сообщении МИД РФ.