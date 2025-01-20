Посол Великобритании в Баку посетил Аллею шехидов

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд почтил память жертв трагедии 20 Января.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации посла в социальной сети Х.

«С глубоким уважением чту память героев, погибших за свободу и независимость Азербайджана в кровавых событиях 20 Января», - написал Фергюс Олд.