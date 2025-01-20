Посол Великобритании в Баку посетил Аллею шехидов
Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд почтил память жертв трагедии 20 Января.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации посла в социальной сети Х.
«С глубоким уважением чту память героев, погибших за свободу и независимость Азербайджана в кровавых событиях 20 Января», - написал Фергюс Олд.
Qanlı 20 Yanvar hadisələrində azadlıqları və Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda şəhid olan qəhrəmanları dərin hüznlə anıram. pic.twitter.com/tY406GW1c6 — FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) January 20, 2025
244