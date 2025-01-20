Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследований крушения самолета AZAL под Актау

В связи с крушением самолета AZAL под Актау в трех странах были возбуждены отдельные уголовные дела.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев в интервью журналистам.

Он отметил, что в России, Азербайджане и Казахстане возбуждены отдельные уголовные дела, проводится расследование.

Генеральный прокурор добавил, что обсуждаются результаты расследований, проведенных Казахстаном и Азербайджаном.