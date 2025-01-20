 Кямран Алиев: Суд над обвиняемыми в военных преступлениях будет проводиться в соответствии с законами страны и международными конвенциями | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Кямран Алиев: Суд над обвиняемыми в военных преступлениях будет проводиться в соответствии с законами страны и международными конвенциями

First News Media12:21 - Сегодня
Кямран Алиев: Суд над обвиняемыми в военных преступлениях будет проводиться в соответствии с законами страны и международными конвенциями

В Азербайджане суд над лицами, обвиняемыми в военных преступлениях, будет проводиться в соответствии с законами страны и международными конвенциями.

Об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев в интервью журналистам, сообщает AПA.

Напомним, что 17 января начался открытый судебный процесс по уголовному делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными армянским государством и его вооруженными силами, в том числе созданной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана так называемой «Нагорно-Карабахской республикой» и ее незаконными вооруженными формированиями.

В отношении 15 человек, обвиняемых в преступлениях, совершенных Республикой Армения и ее вооруженными силами, в том числе созданной Арменией незаконной «Нагорно-Карабахской республикой» и ее незаконными вооруженными формированиями - Арутюняна Араика Владимири, Гукасяна Аркадия Аршавири, Саакяна Бако Сааки, Ишханяна Давита Рубени, Манукяна Давида Азатини, Бабаяна Давита Клими, Мнацаканяна Левона Генриковича, Бегларяна Василия Ивани, Газаряна Эрика Роберти, Аллахвердяна Давита Нельсони, Степаняна Гургена Гомери, Балаяна Левона Ромики, Бабаяна Мадата Аракеловича, Мартиросяна Гарика Григори, Пашаяна Меликсета Владимири - выдвинуты обвинения по статьям 100 («Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»), 102 («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»), 103 («Геноцид»), 105 («Уничтожение населения»), 106 («Рабство»), 107 («Депортация или принудительное переселение населения»), 109 («Преследование»), 110 («Насильственное удержание человека»), 112 («Лишение свободы в нарушение норм международного права»), 113 («Применение пыток»), 114 («Наемничество»), 115 («Нарушение законов и обычаев войны»), 116 («Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов»), 118 («Военный грабеж»), 120 («Умышленное убийство»), 192 («Незаконное предпринимательство»), 214 («Терроризм»), 214-1 («Финансирование терроризма»), 218 («Организация преступного сообщества (преступной организации)»), 228 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»), 270-1 («Деяния, создающие угрозу авиационной безопасности»), 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»), 278 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства»), 279 («Создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп») и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Поделиться:
118

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов 20 Января - ФОТО

Точка зрения

20 января 1990 года. Хроника преступления глазами жертв и очевидцев - ФОТО

Общество

День Скорби и Гордости. Азербайджанский народ минутой молчания почтил память ...

Xроника

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января - ...

Политика

Джейхун Байрамов: Контакты Азербайджана с Арменией продолжаются

Председатель ЦИК: В ближайшие годы муниципальные выборы будут проходить на всей территории Азербайджана

Кямран Алиев: Суд над обвиняемыми в военных преступлениях будет проводиться в соответствии с законами страны и международными конвенциями

Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследований крушения самолета AZAL под Актау

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

МИД РФ: Россия, как и Азербайджан, хочет знать всю правду о крушении лайнера AZAL - ВИДЕО

Состоялась одиннадцатая встреча комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

Колумбийские СМИ: Солидарность и дружба Азербайджана не знают границ

Глава МИД: Настало время полностью прекратить деятельность USAID в Азербайджане

Последние новости

Погода на вторник: В Баку ожидается до 9° тепла

Сегодня, 13:02

Джейхун Байрамов: Контакты Азербайджана с Арменией продолжаются

Сегодня, 12:59

Восемь человек погибли в ходе пожара в доме престарелых в Белграде

Сегодня, 12:56

Председатель ЦИК: В ближайшие годы муниципальные выборы будут проходить на всей территории Азербайджана

Сегодня, 12:55

Турция будет добиваться отказа США от поддержки курдов в Сирии

Сегодня, 12:51

Как банки могут защитить своих клиентов от кибермошенничества?

Сегодня, 12:47

Трамп собрал на инаугурацию рекордные $250 млн

Сегодня, 12:45

20 января 1990 года. Хроника преступления глазами жертв и очевидцев - ФОТО

Сегодня, 12:40

Эльдар Азизов - о сносе старых зданий в Баку

Сегодня, 12:35

В Грузии несколько человек скончались от «свиного гриппа»

Сегодня, 12:26

Кямран Алиев: Суд над обвиняемыми в военных преступлениях будет проводиться в соответствии с законами страны и международными конвенциями

Сегодня, 12:21

Одна из освобожденных израильских заложниц лишилась двух пальцев

Сегодня, 12:19

Кобахидзе: Грузия готова к перезагрузке отношений с США

Сегодня, 12:16

Следовавший из Ташкента в Казань самолет не смог приземлиться в Татарстане из-за угрозы атаки БПЛА

Сегодня, 12:14

Турция и Словакия подпишут соглашение о стратегическом сотрудничестве

Сегодня, 12:12

Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов 20 Января - ФОТО

Сегодня, 12:08

Генеральный прокурор Кямран Алиев высказался о фальшивых пластических хирургах

Сегодня, 12:06

День Скорби и Гордости. Азербайджанский народ минутой молчания почтил память шехидов 20 Января - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:02

В некоторых районах Азербайджана выпал снег

Сегодня, 11:56

Курс биткойна обновил исторический максимум

Сегодня, 11:54
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23