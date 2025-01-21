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В Азербайджане ужесточили наказание за нарушение ряда правил в метро

First News Media13:25 - Сегодня
В Азербайджане ужесточили наказание за нарушение ряда правил в метро

В Азербайджане значительно повышены штрафы за нарушения правил пользования Бакинским метрополитеном.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в соответствии с новой редакцией статьи 306 Кодекса об административных правонарушениях, штрафы за мусор на вестибюлях станций, платформах, переходах, эскалаторах и в салонах вагонов, а также за надписи на них, проход через ограничительные барьеры и запрещающие знаки, а также за ненужное использование связи "пассажир-машинист" увеличены с 15 до 200 манатов. Это означает увеличение штрафов в 13 раз.

Кроме того, штраф за выбрасывание предметов на железнодорожные пути был увеличен с 30 до 200 манатов, что также представляет собой рост в 6,7 раза.

Штрафы за другие нарушения остались без изменений. Например, штраф за размещение предметов на поручнях эскалатора составляет 20 манатов. Также штраф в размере 50 манатов предусмотрен за снятие поручня с эскалатора, ненужное использование кнопки "Стоп", курение, открытие дверей вагона при движении поезда, задержку движения поезда, самостоятельный спуск на железнодорожные пути или проникновение в тоннели и служебные помещения.

Кроме того, в Бакинском метро штраф в 70 манатов предусмотрен за несанкционированное подключение электроприборов к электрической сети метрополитена, а штраф в 100 манатов — за сжигание предметов на расстоянии менее 25 метров от вентиляционных шахт.

Председатель "Бакинского метрополитена" Вюсал Асланов сообщил журналистам, что в прошлом году в общей сложности 374 человека были привлечены к административной ответственности за нарушение правил. Он отметил, что несоблюдение требований безопасности может угрожать жизни пассажиров.

"В прошлом году было зафиксировано три случая, когда пассажиры падали на рельсы при въезде поезда на станцию. К сожалению, два из этих случаев привели к смертельным исходам. В двух других случаях неосторожность пассажиров создала серьезную опасность", — добавил Асланов.

Фаига Мамедова

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