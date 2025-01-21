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Мать освобожденного из иранского заключения Фарида Сафарли поблагодарила Президента Азербайджана

First News Media17:32 - Сегодня
Мать освобожденного из иранского заключения Фарида Сафарли поблагодарила Президента Азербайджана

Диляра Аскерова, мать Фарида Сафарли, который был освобожден из иранского заключения и доставлен в Азербайджан, поблагодарила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает 1news.az, Д.Аскерова написала об этом на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в освобождении ее сына большую роль сыграл глава государства: «Основываясь на разговоре сотрудников СГБ с Фаридом и на телефонном разговоре с дипломатами нашего посольства в Тегеране полностью осведомлена о том, насколько велика роль Президента в решении этого вопроса. Выражаю свою глубокую благодарность и признательность господину Президенту Ильхаму Алиеву».

Мать Фарида Сафарли добавила, что произошедшее с ее сыном ввело его в глубокую депрессию: «Молодого человека, полного надежд, превратили в человека, разочарованного жизнью, изолированного от общества. С того момента, как он вернулся, сидит в комнате и не хочет никого видеть. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь ему восстановить здоровье, и надеемся, что TƏBIB окажет нам необходимую помощь».

Диляра Аскерова также оценила решение вопроса об освобождении ее сына за 23 месяца как большую победу.

«Даже такая страна, как США, не может освободить своих граждан, арестованных в Иране, за несколько лет. Поэтому я считаю, что решение этого вопроса за 23 месяца — это огромный успех», — отметила она.

Задержанный в Иране в 2023 году гражданин Азербайджана Фарид Габиль оглу Сафарли возвращен на родину. Об этом накануне сообщили МИД и Служба госбезопасности Азербайджана в своем совместном заявлении.

Согласно сообщению, Ф.Сафарли был доставлен в Азербайджан 18 января. После прохождения медобследования он воссоединился со своей семьей.

Фарид Сафарли был доставлен в Азербайджан в рамках международно-правового сотрудничества и взаимной процедуры по поручению Президента Азербайджана.

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