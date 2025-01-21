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В чем причина странного запаха в Баку? - ВИДЕО

First News Media10:55 - Сегодня
В чем причина странного запаха в Баку? - ВИДЕО

Почему в Баку распространился странный запах?

В последние дни жители нескольких районов Баку жалуются на запах газа, который распространился по городу.

По словам горожан, этот неприятный запах, ощущаемый уже несколько дней, до сих пор не исчез.

Жители поселка НЗС отмечают, что запах особенно интенсивно чувствуется по утрам. Также его ощущают в районах Ахмедлы, «8-й км», Гюнешли, НЗС и в районе станции метро «Кёроглу».

В то же время в Производственном объединении «Азеригаз» заявили, что маловероятно, чтобы на трубопроводах, находящихся на их балансе, произошла утечка, способная вызвать такой сильный запах.

«Это может быть локальный инцидент, но даже в таких случаях технически невозможно, чтобы запах газа распространился на такие большие расстояния», — отметили в организации.

Некоторые жители предполагают, что причиной запаха может быть очистка резервуаров Бакинской нефтебазы, расположенной на проспекте 8 Ноября.

Подробнее в сюжете:

Фаига Мамедова

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