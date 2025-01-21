Авария на дороге Гендоб-Ялама, пострадавший в тяжелом состоянии

На участке дороги Гендоб-Ялама, в Хачмазском районе, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, легковой автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с грузовиком Shacman. В результате аварии один человек получил тяжелые травмы.

Как сообщили в TƏBİB, состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.

«21 января в 10:00 мужчина, 1988 года рождения, пострадавший в ДТП в Хачмазском районе, был госпитализирован в центральную районную больницу. Ему диагностированы «закрытая черепно-мозговая травма», «ушиб головного мозга», «травматический шок». На данный момент его состояние оценивается как крайне тяжелое», - говорится в сообщении TƏBİB.