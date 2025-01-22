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Количество загрузок приложения SİMA İmza превысило 3 миллиона

First News Media15:00 - Сегодня
Количество загрузок приложения SİMA İmza превысило 3 миллиона

Мобильное приложение SİMA İmza, разработанное ООО AzInTelecom, функционирующем при Министерстве цифрового развития и транспорта, превысило 3 миллиона загрузок, из которых более 1 миллиона было зафиксировано за последние пять месяцев.

Запущенное в 2022 году приложение стремительно расширило свой охват. На сегодняшний день число партнеров, использующих цифровую подпись нового поколения, приближается к 70. Благодаря digital.login, единой системе доступа, SİMA İmza предоставляет доступ к более чем 150 государственным порталам.

Помимо этого, около 40 финансовых учреждений, в том числе 10 банков, перевели различные услуги в цифровой формат с помощью данного решения.

С приложением SİMA İmza частные лица и организации избавлены от необходимости обращаться в центры обслуживания для получения электронной подписи. Цифровую подпись можно получить в любое время, независимо от местоположения, используя смартфон с подключением к Интернету. Для этого достаточно скачать приложение и пройти регистрацию. Услуга полностью бесплатна для граждан.

Цифровая подпись SİMA ускоряет цифровую трансформацию страны, упрощая использование цифровых решений для пользователей и расширяя их участие в рамках работы цифрового правительства благодаря сотрудничеству государства и бизнеса.

SİMA İmza позволяет значительно экономить время и средства, сокращая необходимость в дополнительном персонале и бумажных документах для обработки физических обращений. В результате устраняются длительные и утомительные очереди.

Интеграция искусственного интеллекта и биометрической идентификации в приложение SİMA İmza значительно повышает надежность данного решения. Технология распознавания лиц обеспечивает безопасность, исключая случаи мошенничества. Для получения дополнительной информации о цифровой подписи нового поколения посетите сайт www.sima.az или обратитесь в Контактный центр по номеру 157.

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