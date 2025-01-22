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В Турции 29 пострадавших при пожаре в отеле выписаны из больницы

First News Media15:15 - Сегодня
В Турции 29 пострадавших при пожаре в отеле выписаны из больницы

В результате пожара, произошедшего в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, погибли 76 человек.

По данным Министерства здравоохранения Турции, 29 человек уже выписаны из больницы, в то время как состояние 22 пострадавших все еще требует медицинского вмешательства.

Кроме того, судебно-медицинская экспертиза установила личности 56 из 76 погибших.

В свою очередь, министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что в связи с инцидентом были задержаны 9 человек.

Источник: TRT Haber

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