В Турции 29 пострадавших при пожаре в отеле выписаны из больницы

В результате пожара, произошедшего в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, погибли 76 человек.

По данным Министерства здравоохранения Турции, 29 человек уже выписаны из больницы, в то время как состояние 22 пострадавших все еще требует медицинского вмешательства.

Кроме того, судебно-медицинская экспертиза установила личности 56 из 76 погибших.

В свою очередь, министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что в связи с инцидентом были задержаны 9 человек.

Источник: TRT Haber