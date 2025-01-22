Иранский суд утвердил смертный приговор виновному в нападении на посольство Азербайджана
Верховный суд Ирана утвердил смертный приговор Ясину Хусейнзаде, признанному виновным в террористическом нападении на посольство Азербайджана в Тегеране.
Как сообщают иранские СМИ, об этом заявил представитель иранской судебной системы Аскер Джахангири на пресс-конференции.
По его словам, приговор направлен в тегеранский суд для исполнения.
Согласно информации, приговор будет приведен в исполнение после того, как родители осужденного придут на встречу с ним.
Напомним, что 27 января 2023 года вооруженный автоматом Калашникова террорист Ясин Хусейнзаде напал на посольство Азербайджана, в результате чего был убит начальник службы безопасности посольства и ранены два человека.
Вскоре после инцидента террорист был арестован, суд в Иране вынес ему смертный приговор.
После инцидента посольство Азербайджана прекратило свою деятельность в Тегеране.
Дипмиссия возобновило свою деятельность в июле прошлого года по новому адресу. Решение было принято по итогам переговоров между официальными Баку и Тегераном.