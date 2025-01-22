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Выжившая в крушении самолета AZAL отпраздновала свое 17-летие в больнице - ВИДЕО

First News Media16:45 - Сегодня
Выжившая в крушении самолета AZAL отпраздновала свое 17-летие в больнице - ВИДЕО

Чудом оставшаяся в живых в крушении самолета AZAL под Актау Салихат Джерова 22 января отпраздновала свое 17-летие в «Yeni Klinika».

Об этом написала руководитель отдела по связям с общественностью данного медучреждения Нурида Аллахъярова на своей странице в Facebook.

«Работа в клинике — это самое странное, когда ночью плачешь, а утром у тебя есть причина для улыбки.

Переживаем за тех, кто уступает болезни, и радуемся с теми, кто, несмотря на раны, выжил после несчастного случая и продолжает бороться за жизнь. Жизнь дарит счастье в мгновениях. Пусть таких мгновений будет много. Не плачьте ночью, не жалуйтесь днем… Всегда улыбайтесь, мои дорогие», - написала Н.Аллахъярова.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау. На борту были 67 человек: 38 из них погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

Хаджар Назарова

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