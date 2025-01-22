Суд арестовал хирурга Санана Мехдиева по делу Назрин Мансурлу

Насиминский районный суд рассмотрел представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении хирурга Санана Мехдиева, задержанного по делу о смерти Назрин Мансурлу, впавшей в кому после операции на носу.

Решение было объявлено на заседании под председательством судьи Эльмаддина Гусейнова.

Согласно решению, представление было удовлетворено, и в отношении Сенана Мехдиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Напомним, 13 января прокуратура Насиминского района возбудила уголовное дело по статье халатность в связи с гибелью Назрин Мансурлу.

Согласно материалам дела, 3 января девушка перенесла операцию в одной из клиник в Насиминском районе. Спустя некоторое время после хирургического вмешательства состояние девушки ухудшилось, и она была госпитализирована в другую клинику, где и скончалась 12 января.

Дело Назрин Мансурлу вызвало большой резонанс в обществе после того, как инцидент подвергли огласке ее родственники в соцсетях. Девушка впала в кому спустя несколько дней после операции, а семья обвинила хирурга в халатности. Клиника, где проводилась операция, в свою очередь отвергла все обвинения.

У Назрин Мансурлу осталась трехлетняя дочь.