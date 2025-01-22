В Афганистане открылся азербайджанский образовательный центр «Афшар Улдузу» - ФОТО
Открылся учебный центр «Афшар Улдузу», основанный представителем афшаров азербайджанского происхождения, проживающих в Афганистане, при поддержке Агентства содействия международному развитию Азербайджана (AIDA).
Об этом сообщили в посольстве нашей страны в Афганистане.
Отмечается, что целью центра является сохранение национально-культурного наследия афшаров, изучение азербайджанского языка и истории.
В центре, расположенном в районе Афшар-э-Нанагчи – пригороде Кабула и зарегистрированном там, созданы условия для одновременного обучения 60 учеников.
Классные и учительские комнаты центра оснащены необходимым оборудованием, учебными пособиями, историческими книгами, изданными азербайджанскими учеными.
Источник: АЗЕРТАДЖ
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