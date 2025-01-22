В Афганистане открылся азербайджанский образовательный центр «Афшар Улдузу» - ФОТО

Открылся учебный центр «Афшар Улдузу», основанный представителем афшаров азербайджанского происхождения, проживающих в Афганистане, при поддержке Агентства содействия международному развитию Азербайджана (AIDA).

Об этом сообщили в посольстве нашей страны в Афганистане.

Отмечается, что целью центра является сохранение национально-культурного наследия афшаров, изучение азербайджанского языка и истории.

В центре, расположенном в районе Афшар-э-Нанагчи – пригороде Кабула и зарегистрированном там, созданы условия для одновременного обучения 60 учеников.

Классные и учительские комнаты центра оснащены необходимым оборудованием, учебными пособиями, историческими книгами, изданными азербайджанскими учеными.

Источник: АЗЕРТАДЖ