Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции

22 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил министру иностранных дел Турции Хакану Фидану.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с трагическим пожаром, произошедшим в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая провинции Болу. Он пожелал упокоения душ погибших, терпения родным, исцеления раненым.

Было отмечено, что в эти трудные дни Азербайджан солидарен с братской Турцией, разделяет ее горе, выражена надежда, что подобная трагедия не повторится. Подчеркивалось, что наша страна готова оказать любую помощь.

Министр Хакан Фидан поблагодарил за соболезнования, оказанную в этот трудный день поддержку.