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Риски народной медицины: как неправильное лечение может привести к серьезным последствиям

Фаига Мамедова19:46 - Сегодня
Риски народной медицины: как неправильное лечение может привести к серьезным последствиям

В последние годы в социальных сетях и на сайтах объявлений все чаще можно встретить предложения услуг от представителей так называемой народной медицины — костоправов, целителей и чопчу.

Особенно популярны такие «специалисты» в сельских регионах, где перед домами знахарей часто собираются очереди желающих получить помощь. Однако отношение общества к альтернативной медицине остается противоречивым.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər Xəbər, профессиональные врачи предупреждают о рисках, связанных с обращением к людям без медицинского образования.

«Процедуры, выполняемые чопчу, крайне опасны. Например, они проводят манипуляции с детьми, используя грязные руки, что может привести к инфекциям. У детей флора ротовой полости отличается от взрослой, и это нужно учитывать», — отмечает доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

Он также добавил, что вмешательства костоправов могут привести к тяжелым последствиям, включая инвалидность.

«Раньше знахари использовали методы иммобилизации и лечили переломы. Но современные травмы гораздо сложнее, а осложнения случаются гораздо чаще. В условиях распространения опасных инфекций деятельность костоправов представляет собой больше риск, чем пользу», — отметил он.

Эксперты подчеркивают, что многие люди ошибочно доверяются многолетнему опыту народных целителей, забывая, что эти знания не могут заменить системное медицинское образование и квалификацию дипломированных врачей.

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