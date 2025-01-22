Водители в Баку в недоумении из-за непонятного знака на улице - ВИДЕО

На канале Baku TV вышел новый выпуск программы «Как должно быть?» (Necə olmalıdır?), в котором обсуждалась проблема с дорожным знаком на улице Таги Шахбази в столице.

Как сообщает 1news.az, водители, въезжающие на эту улицу через перекресток, сталкиваются с трудностью понять, разрешена ли остановка на правой стороне дороги. Это связано с тем, что знак «Остановка запрещена» установлен немного дальше. Указание на этот знак вызывает путаницу у водителей.

«Формально нарушение отсутствует. Однако отсутствие знака сразу после перекрестка создает недоразумения.

Было бы разумно установить его непосредственно после пересечения дорог, чтобы уменьшить количество правонарушений в этом районе», — отмечается в программе.

Подробнее в сюжете.

Фаига Мамедова