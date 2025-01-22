Начался суд над обвиняемым в госизмене

Подготовительное заседание суда под председательством судьи Айгюн Гурбановой состоялось в Бакинском суде по тяжким преступлениям в отношении Светличного Ивана Николаевича, разоблаченного и арестованного по уголовному делу, возбужденному Службой госбезопасности.

И.Светличный обвиняется по статье 274 («Государственная измена») УК АР.

Являющийся гражданином Азербайджана И.Светличный подозревается в совершении госизмены в форме умышленного шпионажа и выполнения заданий иностранных спецслужб в ущерб государственной безопасности, суверенитету и обороноспособности республики.

Конкретные деяния, которые он совершил, будут раскрыты на следующем судебном процессе, когда будет оглашено обвинительное заключение. Заседание суда назначено на 3 февраля.

Источник: Report