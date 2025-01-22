В Управлении мусульман Кавказа состоялась встреча с послами Турции и Ирака - ФОТО

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с послами Турции и Ирака в Азербайджане, срок полномочий которых завершается в нашей стране.

Как сообщили в пресс-службе УМК, шейх уль-ислам А. Пашазаде, в первую очередь, в связи с печальным известием о гибели большого числа людей в результате пожара, произошедшего в гостинице горнолыжного центра Карталкая провинции Болу братской страны, от своего имени и от имени верующих Азербайджана выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших, народу Турции, пожелал упокоения душ покойных, исцеления пострадавшим.

Председатель УМК с удовлетворением отметил высокий уровень дружественных, братских отношений между Азербайджаном и Турцией, их развитие в интересах наших государств, народов. Шейх уль-ислам посчитал большим благом то, что послу Джахиту Багчи выпала честь быть представителем Турции в нашей стране во время Победы в славной Отечественной войне Азербайджана. Коснувшись вклада турецкого дипломата, деятельность которого завершается в нашей стране, в дальнейшее углубление этих связей, он высоко оценил прилагаемые им усилия по укреплению существующих мостов.

Отметив, что испытывает чувство гордости от высокого уровня религиозно-духовных отношений между двумя странами, шейх уль-ислам А. Пашазаде выразил удовлетворение уровнем религиозно-духовного сотрудничества между Управлением мусульман Кавказа и Управлением по делам религий Турции. Он высоко оценил братские отношения, совместные усилия по сотрудничеству с председателем Управления по делам религий Турции Али Эрбашем.

Выразив признательность за прием и соболезнования, Дж. Багчи отметил глубокое удовлетворение своей деятельностью в качестве посла в Азербайджане, особо подчеркнул, что высоко оценивает личные встречи и контакты с шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

В ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Ирака в Азербайджане Маки аль-Мамори была особо подчеркнута важность развития политических и исторических религиозно-духовных связей между странами. Шейх уль-ислам А. Пашазаде с удовлетворением отметил вклад посла в это дело. Он подчеркнул, что сохранение, развитие исторических, культурно-духовных, родственных связей между нашими странами, народами представляют существенно важное значение.

Поделившись богатыми впечатлениями от поездок на освобожденные земли Карабаха после Победы Азербайджана в Отечественной войне, дипломат выразил гордость за достижения нашего народа. Отметив тот факт, что за последние годы Президент Ирака трижды посещал Азербайджан является свидетельством высокого уровня отношений между странами, посол подчеркнул, что это способствовало дальнейшему развитию эффективных связей во всех сферах.

Источник: АЗЕРТАДЖ