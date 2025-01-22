Лондон советует гражданам воздержаться от поездок в армяно-азербайджанское приграничье

Британское правительство призвало своих граждан воздержаться от поездок в приграничные районы Армении из-за сохраняющейся напряженности в отношениях с Азербайджаном.

«Армяно-азербайджанская граница остается закрытой. Рекомендуется избегать любых поездок в пределах 5 км от всей восточной границы между Арменией и Азербайджаном. Это связано с напряженностью в отношениях между двумя странами. Консульская поддержка в этих районах крайне ограничена», — отмечается в сообщении, передает 1news.az.

Также отмечается, что армяно-турецкая граница остается закрытой, несмотря на наличие авиарейсов между Иреваном и Стамбулом.

Кроме того, в рекомендации подчеркивается, что путешествия по Южному Кавказу могут быть непредсказуемыми, а инфраструктура не всегда находится в хорошем состоянии.