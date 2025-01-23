Вниманию метеочувствительных людей: ожидаются сильные магнитные бури

27-28 января ожидается магнитная активность средней и высокой интенсивности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Институт солнечно-земной физики СО РАН, магнитные бури могут оказывать влияние на состояние человеческого организма. Особенно важно в этот период следить за режимом сна и питанием. Также рекомендуется избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок.

Эксперты института предупреждают, что магнитные бури могут вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой, головные боли, усталость и перепады настроения. Людям из группы риска следует особенно внимательно относиться к своему здоровью.

Кроме того, советуется в периоды магнитной активности пить много воды, придерживаться сбалансированного рациона и соблюдать режим отдыха, чтобы минимизировать возможные последствия для здоровья.