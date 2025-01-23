Важная новость для желающих отправиться в Агстафу

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначило дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 25 и 26 января.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЖД, это решение принято для удовлетворения увеличенного спроса на пассажирские перевозки в выходные дни.

Получить подробную информацию о расписании и билетах можно в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД, через мобильное приложение ADY Mobile, а также по номеру 1822.