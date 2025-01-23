​​​​​​​В Шанхае открылась первая в Китае база для тренировки человекоподобных роботов

В Шанхае начала работу первая в Китае база для тренировки человекоподобных роботов.

Центр будет обучать роботов из разных отраслей выполнять различные задачи, а полученные данные помогут разработать более умные модели. На старте здесь разместят 100 роботов, которые будут обучаться в более чем 10 сценариях применения.

База была создана Национальным и местным инновационным центром для человекоподобных роботов, в ней будут собираться данные для дальнейшей оптимизации ИИ. Более 10 компаний и исследовательских институтов, включая Fourier Intelligence и Agibot Innovation Technology, подписали соглашения о сотрудничестве.

Инновационный центр также планирует ускорить развитие отрасли человекоподобных роботов, которые, по прогнозам, к 2030 году составят значительную часть мирового рынка.

Источник: YiCai Global