На ряде улиц и проспектов столицы затруднено движение транспорта - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили в центре, на нижеприведенных улицах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

5. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

7. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";

8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

11. На улице Зарифы Алиевой;

12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".