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Фархад Мамедов: Ближний Восток становится все ближе к Южному Кавказу

First News Media10:10 - Сегодня
Фархад Мамедов: Ближний Восток становится все ближе к Южному Кавказу

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов
Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Южный Кавказ (ЮК) существует в нескольких измерениях – это и Восточная Европа, и постсоветское пространство, и Ближний Восток (БВ), и Центральная Азия.

За последние три десятилетия связи и контакты с обозначенными ареалами набирают обороты. Геополитика последних нескольких лет еще более приблизили ЮК к Центральной Азии, Европе и Ближнему Востоку.

Динамика происходящих трансформаций на БВ стимулирует поступательное вовлечение стран ЮК.

По серьезному, наибольшее влияние на ЮК оказала гражданская война в Сирии, когда под знамена джихадистов с обоих сторон встали граждане Азербайджана; в Армении же появились беженцы из Сирии, вооруженные отряды сирийских и ливанских армян принимали участие в войне в Карабахе, и Армения послала своих военных в Сирию в составе вооруженного контингента России.

Соседи региона: Турция, Россия и Иран оформили Астанинский формат взаимодействия по Сирии, который так или иначе проецировался и на ЮК. Ситуация была уравновешенной до того, как Иран и Россия потерпели поражение в Сирии в конце прошлого года. Сформировалась новая ситуация с новыми действующими лицами и новыми противоречиями, которые влияют на ЮК.

На данном этапе наиболее остро встала курдская тема, вокруг которой формируются коалиции «за» и «против».

Коротко обозначим, где и в каком состоянии находятся курды в регионе:

- в Турции – имеют третью по популярности политическую партию и действующую в подполье террористическую организацию;
- в Иране – имеют политическое представительство в Парламенте не как единая партия, слабые вооруженные формирования;
- в Ираке – обладают полноценной автономией с экономическими ресурсами и сильными вооруженными формированиями, отношениями с внешним миром, однако не имеют выхода к морю;
- в Сирии – при поддержке США обзавелись вооруженными формированиями, контролируют территорию больше своего расселения, не имеют выхода к морю.

На сегодня, «на земле» в Сирии присутствуют Турция, Израиль, США и другие ведомые этими силами группы. Курдская тема стала причиной противоречий в отношениях Турция-США и еще станет в отношениях Турция-Израиль.

США и Израиль стремятся, с одной стороны, обеспечить предсказуемость Сирии на перспективу, этого сделать без Турции невозможно, иначе появятся опять Иран и Россия. С другой стороны, курды являются единственными ограничителями Турции в регионе, и поэтому им оказывается поддержка.

Турция, в свою очередь, стремится развить успех и предпринимает комбинированный подход: наряду с инициацией переговоров о будущем Сирии вместе с курдами, проводит военные операции в отношении террористических групп в Сирии, сужая ареал контроля курдских формирований. Переговоры проводятся как посредством временного правительства Сирии, так и через США, уже подключился и старейшина клана Барзани из Иракского Курдистана.

Где же Южный Кавказ в этой ситуации?

Подписав Хартию с США, Армения взяла на себя обязательство по участию в коалиции США по борьбе с ИГИЛ, а это косвенное, но все же участие в поддержке курдских террористов в Сирии, которые воюют с Турцией.

Для Азербайджана в этой ситуации существует как угроза, так и возможность. Угрозой является открытое противостояние Турции и Израиля в Сирии, если Израиль открыто подключится к поддержке курдских террористов. Если же США оформят коалицию из Израиля и сирийских курдов, то получится, что в коалиции в той или иной форме будут участвовать Израиль и Армения под зонтиком США…

За последние несколько дней Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с главой МИД Турции, президентом Израиля, главой правительства Иракского Курдистана. Баку может сыграть определенную роль в сглаживании острых углов на уровне Турция-Израиль, так как оформившийся статус-кво, где Турция и Израиль играют ключевую роль на Ближнем Востоке выгоден Азербайджану.

Азербайджан традиционно получает выгоду от стабильности и многосторонней дипломатии, тогда как Армения не изменяет своей традиции искать рыбу в мутной воде противостояния.

Источник: @mneniyefm

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