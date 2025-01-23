В Милли Меджлисе будет создана спецкомиссия по вопросам сосуществования на освобожденных территориях

В Милли Меджлисе будет создана специальная комиссия, которая займется изучением законодательных вопросов, связанных с правами человека и мирным сосуществованием в постконфликтный период в рамках программы «Великое возвращение».

Как сообщает Report, вопрос включен в план работы весенней сессии комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Члены комитета обсудили план работы на весеннюю сессию на сегодняшнем заседании.

Отмечается, что в работе комиссии планируется участие представителей международных правозащитных организаций.