Семь дней без Зарифы Хамзаевой

Сегодня, 23 января, прошло семь дней со дня кончины доктора Зарифы Хамзаевой, видного ученого, предпринимателя и мецената.

Ее жизненный путь стал воплощением преданности идеалам науки, Родины и прогресса.

Будучи уроженкой Баку, доктор Хамзаева окончила Азербайджанский медицинский университет и посвятила свою жизнь изучению генетики и профилактической медицины, более 15 лет проработав доцентом Государственного института усовершенствования врачей и сумев внести значительный вклад в развитие методов диагностики и лечения хронических заболеваний. Её исследования и новаторские подходы заслужили широкое признание как в Азербайджане, так и за его пределами.

В 1999 году доктор Хамзаева основала и возглавила компанию Gazelli Group — первый в Азербайджане бренд, объединивший в производстве косметической продукции национальные традиции и передовые научные разработки. Благодаря её видению и незаурядным лидерским качествам, компания стала международным символом высокого стандарта, завоевав рынки России, Турции, Грузии, Украины и Великобритании.

Не менее значимой частью жизни доктора Хамзаевой была её семья. Она являлась супругой Джахангира Аскерова, президента «Азербайджанских авиалиний» (АЗАЛ), и матерью двух дочерей.

Доктор Хамзаева останется в памяти поколения не только как талантливый ученый и предприниматель, но и как истинный патриот своей страны, сумевший внести весомый вклад в развитие азербайджанской науки, здравоохранения и культуры, и оставивший достойное наследие для будущих поколений.

Память о докторе Зарифе Хамзаевой будет жить в её трудах, делах и преданности делу, которому она посвятила свою жизнь.

Allah rəhmət eləsin!