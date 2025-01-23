Азербайджан и Иран подписали соглашение о строительстве терминала Астара - ФОТО

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и Иранские железные дороги подписали «Стратегический план сотрудничества по реализации договора строительства и эксплуатации терминала Астара».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЖД, соглашение было подписано во время встречи председателя АЖД Ровшана Рустамова с руководителем Иранских железных дорог Джаббаром Али Закери Сардруди на очередном заседании совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в Тегеране.

Документ включает утверждение генерального плана терминала Астара, завершение строительных работ на терминале до конца этого года, признание окончательных инвестиций и другие вопросы.