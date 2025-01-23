В части Баку и Агдаша временно приостановлено газоснабжение

В Хатаинском районе Баку и части Агдашского района приостановлено газоснабжение.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), с 10:00 23 января была прекращена подача газа из-за проведения работ по переносу газопровода на улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе. Временные перебои в подаче газа ожидаются на улицах Хади, Сараево, Гачага Наби, Сеида Азима Ширвани, Ашуга Алескера, Рамиза Гулиева в поселке Ахмедли и на проспекте Бабека.

Кроме того, с 10:00 сегодня приостановлена подача газа от одноименного измерительного узла в связи с установкой нового газорегулирующего устройства на газораспределительной станции "Агдаш". Временно будут нарушены поставки газа в части города Агдаш, одном поселке и 22 селах района до завершения работ.