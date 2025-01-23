Соцсети как площадка для торговли наркотиками и поиска курьеров - ВИДЕО
Продавцы запрещенных веществ активно используют социальные сети для поиска курьеров, и желающих немало.
Как сообщает 1news.az, корреспондент Xəzər Xəbər, выступив в роли соискателя работы, связался с наркоторговцем через социальные сети, предложив свои услуги. Дилер сообщил, что встреча возможна только через телефонные переговоры, а оплата производится на карту.
В Министерстве внутренних дел Азербайджана сообщили, что по данному делу проводится расследование. Лейтенант полиции Эльбрус Ибрагимов из пресс-службы ведомства отметил, что такие лица будут привлечены к ответственности.
Напомним, что уголовная ответственность (арест) грозит не только продавцам запрещенных веществ, но и тем, кто занимается их пропагандой.
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