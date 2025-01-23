СМИ: В Тавуше начались работы по делимитации на армяно-азербайджанской границе

Из Тавушской области Армении поступают сообщения о том, что со вчерашнего дня началась делимитация на стыке армяно-азербайджанской границы, в течение нескольких часов стороны проводили замеры.

Об этом пишет газета «Грапарак».

«…Комиссия по делимитации границ на прошлой неделе сообщила, что процесс возобновится с севера Армении», - отмечает издание.

Напомним, что 16 января 2025 года на границе между Азербайджаном и Арменией под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Армении Мгера Григоряна состоялась одиннадцатая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

«В ходе встречи стороны продолжили обмен мнениями по вопросу очередности участков/отрезков линии границы для дальнейшего проведения делимитационных работ и пришли к согласию начать комплекс работ по делимитации государственной границы с северного участка – с района точки стыка границ Азербайджанской Республики, Республики Армения и Грузии и далее в южном направлении – с севера на юг, до границы Азербайджанской Республики и Республики Армения с Исламской Республикой Иран.

Стороны также обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ.

Стороны договорились определить дату и место проведения следующей встречи в рабочем порядке», - говорилось в сообщении по итогам встречи.